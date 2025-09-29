Artvin'de Turizm Master Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğinde Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Turan Ergün, kentin doğal ve kültürel değerler açısından önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Çalıştayın kentin gelecekteki turizmine yön vereceğini dile getiren Vali Ergün, "Kente özgü doğal yapılar, akarsular, vadiler, yaylalar çeşitli festival ve etkinliklere ev sahipliği yaparak turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle Kafkasör Yayla Şenlikleri ve boğa güreşleri, bölgenin özgün kültürel kimliğini yansıtan önemli örneklerdendir." ifadesini kullandı.

Ergün, şehrin rafting, dağ yürüyüşü, kampçılık ve kuş gözlemi gibi macera turizmine yönelik etkinliklere olanak sunduğuna değinerek, Artvin Kalesi, Arhavi Çifteköprü, Berta Köprüsü, Tibet Kilisesi ve İşhan Kilisesi gibi yapıların da tarih turizmi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kentte 122 tesiste 2 bin 498 oda ve 5 bin 6 yatak kapasitesiyle hizmet sunulduğunu aktaran Ergün, "2024 yılında Artvin'de 133 bin 127 turist konaklamış. Bunların yaklaşık 10 bini yabancı, 123 bini yerli ziyaretçidir. Bu tablo, hedeflerimizi büyütmemiz gerektiğini açıkça göstermektedir" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ise 2026-2030 yıllarını kapsayacak Artvin Turizm Master Planı kapsamında düzenlenen çalıştayın, Artvin'in turizmde geleceğini planlamak ve geleceğe yön verecek stratejileri oluşturmak açısından önemli olduğunu söyledi.

Kapadokya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Halil Burak Sakal da dünyada ve Türkiye'deki turizm yönelimlerinin gelecek planlamasına ilişkin sunum yaptı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın'ın da konuşma yaptığı çalıştay, Artvin Turizm Master Planı'nın hazırlanması için çalışan heyetin katılımcılarla istişaresi ile devam etti.