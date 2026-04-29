Artvin'de tünelde 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ARTVİN'de tünelde hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı, 7 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Artvin- Erzurum kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Tünelde Mehmet Şahin yönetimindeki 08 DE 524 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Fuat Beyaz'ın kullandığı 08 ABB 956 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin ile yanındaki Orhan B., Şenol A., Murat Ö., diğer sürücü Beyaz ve araçtaki Doğan Ü. ile Seçkin Ö., yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada kazanın tüneldeki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde; şerit ihlali yapan kamyonetin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı