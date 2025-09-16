Artvin'de Tek Katlı Ev Yangında Küle Döndü
Artvin'in Şavşat ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
1) ARTVİN'DE TEK KATLI EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Yağlı köyünde Atilla Eren'e ait tek katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin evi sardığını fark eden Atilla Eren, eşiyle birlikte dışarı çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Köylülerin de ekiplere yardım ettiği yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel