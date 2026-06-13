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Arhavi'de Serinlemek İçi Gölete Giren İki İmam Hayatını Kayetti

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Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek amacıyla gölete giren iki din görevlisi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gençağa Karafazlı



(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesi Ulaş köyünde serinlemek amacıyla gölete giren iki din görevlisi, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Arhavi Merkez Camii İmamı Mustafa Gedikli (36) ile Güneşli Köyü Camii'nde görev yapan İmam Rüstem Özdemir (26), sıcak havanın etkisiyle serinlemek amacıyla Ulaş köyünde bulunan gölete girdi. Bir süre sonra iki din görevlisinin suda hareketsiz halde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göletten çıkarılan Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından iki imam ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Gedikli ve Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İki din görevlisinin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA
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