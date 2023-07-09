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Artvin'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

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Artvin'de etkili olan sağanak yağış Şavşat ilçesinde tarım arazilerine zarar verdi. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, dere taşma görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin'de sağanak yağış sonrası dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü

ARTVİN - Artvin'de etkili olan sağanak yağış Şavşat ilçesinde tarım arazilerine zarar verdi. Bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Artvin'de üç gündür etkili olan sağanak yağış Şavşat ilçesine bağlı Çukur Köyünde derelerin taşmasına neden oldu. Taşar dereler tarım arazilerine ve içme suyu borularına zarar verdi. Köye bağlı 6 mahalle yolu ile ulaşıma kapandı. Bölgeye ekipler sevk ekipler sevk edilirken, dere taşma görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Güncel

Şavşat Artvin Güncel Haberler

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