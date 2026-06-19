Haberler

Artvin'de sağanak etkili oldu; dere taştı

Artvin'de sağanak etkili oldu; dere taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de etkili sağanak yağış nedeniyle Aşağımaden köyünde dere taştı. Su seviyesinin yükselmesiyle bazı sokaklar sular altında kaldı, ekipler tedbir aldı.

ARTVİN'de etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımaden köyünde dere taştı. Su seviyesinin yükselmesi ile köydeki bazı sokaklar, göle döndü.

Kentte sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağımaden köyü Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesi yükseldi. Taşan dere suları, mahalledeki bazı sokakları sular altında bıraktı. Göle dönen sokaklarda vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir alırken; yağışın sonlanmasıyla deredeki su seviyesi normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

En yakınından paylaşım! Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan 'Lübnan Yanmalı' dedi

4 asker öldü, bakan "Ülke yanmalı" diye katliam talimatı verdi