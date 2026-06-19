Artvin'de sağanak etkili oldu; dere taştı

ARTVİN'de etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımaden köyünde dere taştı. Su seviyesinin yükselmesi ile köydeki bazı sokaklar, göle döndü.

Kentte sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağımaden köyü Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesi yükseldi. Taşan dere suları, mahalledeki bazı sokakları sular altında bıraktı. Göle dönen sokaklarda vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir alırken; yağışın sonlanmasıyla deredeki su seviyesi normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı