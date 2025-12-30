Haberler

Artvin'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı


Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 42. kilometresinde, Mesut Ç. idaresindeki 25 AFA 078 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Ramazan A. yönetimindeki 38 AGD 915 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Mesut Ç. ve beraberindeki Necmi A. ve Ömer D. ile kamyonetin sürücüsü Ramazan A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Yusufeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

