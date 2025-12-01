Haberler

Artvin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ilişkin bilgi verdi. Yangının devam ettiğini ancak can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti. Yangının 5 hektar alanda etkili olduğunu ve söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı.

1) ARTVİN'DE ÖRTÜ YANGINI ORMANA YAYILDI (2)

VALİ ERGÜN: ARKADAŞLAR VAR GÜÇLERİYLE ÇALIŞIYOR

Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa ilçesine bağlı Yoldere ve Başoba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan yangınla ilgili bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının devam ettiği bölgede incelemede bulunup, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Ergün, yaptığı açıklamada bölgede yaklaşık 1 aydır yağmur yağmadığı için özellikle çalıların kuruduğunu belirtti. Bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını ifade eden Vali Ergün, "Bütün ilgili kurumların ekipleriyle şu anda alandayız. 135 personel ve 32 araç şu anda yangını söndürmek için çalışıyor. Yangın geniş bir alanda gibi görünse de 5 hektar gibi. Orman varlığı açısından çok ciddi bir zararımızın olduğunu düşünmüyoruz, örtü yangını şeklinde. Bazen azalıyor hatta bitecek gibi oluyor ama tekrar artabiliyor rüzgarın yönüne göre. Söndürmek için bütün arkadaşlar var güçleriyle çalışıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
