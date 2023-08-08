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Artvin'de Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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Artvin'de kesilen ağacın yuvarlanarak çarptığı Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'de kesilerek yamaçtan yuvarlanan ağacın çarptığı Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan orman muhafaza memuru Engin Başer (59) hayatını kaybetti, sürücü Tamer Demirel ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sakalar köyünde meydana geldi. Orman üretimi yapan bir grup ağaçları kestikten sonra bir anda kesilen ağacın bayır aşağı yuvarlanması sonucu bölgeye görevli olarak gitmekte olan Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araca çarptı. Çarpma sonucu aracın uçuruma yuvarlandığı kazada kamyonetteki orman muhafaza memuru Engin Başer hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Tamer Demirel ise yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

Artvin Güncel Haberler

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