Artvin'de nisan ayında 130 okul ve çevresinde denetleme yapıldı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Nisan ayında kapsamlı denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde 117 ekip ve 337 personelin görev aldığı ifade edilerek, 130 okul ve çevresi ile 441 umuma açık yerin kontrol edildiği, 178 okul servisinin de denetlendiği kaydedildi.

Ayrıca çeşitli suçların tespiti ve önlenmesine yönelik 2 bin 28 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı bildirildi.