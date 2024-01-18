Artvin'de meydana gelen heyelan anı görüntülendi

Artvin'de heyelan anı böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de meydana gelen heyelan anbean görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Deriner Barajı gövdesine giden yolda heyelan geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları baraj gövdesine giden yolu ulaşıma kapattı. Heyelan anı ise barajda görev yapan güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi. Heyelan sonrası ekipler çalışma yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.