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Mesire alanı projesine karşı çıkan Reşit Kibar'ın vurulduğu saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Artvin'in Hopa ilçesinde 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylülerden 3'ü şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş tarafından vurulmuştu. Ustabaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 46 yaşındaki Reşit Kibar'ın hayatını kaybettiği saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'in Borçka ilçesinde mesire alanı projesine karşı çıkan köylüler ile firma çalışanları ve yetkilileri arasında çıkan, Reşit Kibar'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anına ait görüntü ortaya çıktı.

KÖYLÜLER BİR ANDA KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Görüntüde; 2 grup arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası silah seslerinin kameraya yansımasıyla köylülerin kaçışması yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılacak ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı. Köylüler iş makinelerine engel olmaya çalışınca ihaleyi alan kişi olduğu öğrenilen Muhammet Ustabaş'ın ateş açmasıyla ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu ise yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Muhammet Ustabaş ve Fikret Merttürk, yakalanarak gözaltına alınırken Kibar'ın ölümüne neden olan Ustabaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Borçka Artvin Kavga

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