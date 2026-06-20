Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı
Artvin'de Deriner Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından botla kurtarılarak doğaya salındı. Kurtarma anı cep telefonuyla görüntülendi.
Artvin'de kayalıklarda mahsur kalan oğlak, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince kurtarıldı.
Deriner Baraj Gölü'ndeki kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtarmak için bölgede görevde bulunan Trabzon JAK ekipleri harekete geçti.
Bot yardımıyla kayalık alana ulaşan ekipler, oğlağı bulunduğu yerden aldı.
Ekipler, botla kıyıya ulaştırdıkları oğlağı doğaya saldı.
Oğlağın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur