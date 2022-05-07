Artvin'de kayaların düştüğü yol, ulaşıma kapandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 30'uncu kilometresinde sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolun her iki yönünde sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı sürücüler, yola düşen kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine heyelanlı bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.