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Artvin'de kayaların düştüğü yol, ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı - Nurbay Usta - Güncel
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ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 30'uncu kilometresinde sağanak nedeniyle sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolun her iki yönünde sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Bazı sürücüler, yola düşen kaya parçalarını kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine heyelanlı bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, "Bu yolda yaz kış özellikle yağmurlu havalarda sürekli kayalar yola düşüyor. Yıllardır bu yola bir çözüm bulunmadı. Kayaların düşmesi sonucu çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Acil önlem alınmasını istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel

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