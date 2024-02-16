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Artvin'de kamyonun tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Artvin'in Hopa ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan kamyonun kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonun park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Danışmaz'ın kullandığı 61 K 25133 plakalı kamyon, Karadeniz sahil yolu Sugören mevkisinde yol kenarında park halindeki 19 ADJ 499 plakalı tıra çarptı.

Kazada yaralanan Danışmaz ve aracındaki Hüseyin Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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