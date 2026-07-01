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Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu

Artvin'de derede akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye devrilmesi sonucu oğluyla birlikte akıntıya kapılan baba Selahaddin Kaya'nın cansız bedeni, kaza yerinden 16 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu. Oğlunun cenazesine 28 Haziran'da ulaşılmıştı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada oğluyla akıntıya kapılarak kaybolan babanın cansız bedeni bulundu.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında akıntıya kapılarak kaybolan baba Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmalarına devam edildi.

Kaya'nın cansız bedeni, kazanın meydana geldiği yerden yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta Deriner Baraj gölünde bulundu.

Ekiplerce gölden çıkarılan ceset, incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aynı olayda kaybolan Selahattin Kaya'nın oğlu Mecit Kaya'nın cenazesine ise 28 Haziran'da aynı bölgede ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
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