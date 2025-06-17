Artvin'de Kamyon Dereye Düştü: Sürücü Yaralandı
Artvin'in Murgul ilçesinde oto yıkamacıya getirilen kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi edilerek taburcu edildi.
ARTVİN'in Murgul ilçesinde oto yıkamacıya getirilen kamyonun dereye düştüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 10 Haziran'da ilçede bulunan oto yıkamacı dükkanında meydana geldi. Yıkama alanına giren sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, yandaki dereye düştü. Takla atıp, dere içerisinde ters dönen kamyondaki sürücü yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Dere içerisindeki kamyon, iş makinesi ile düştüğü yerden çıkarıldı. Diğer kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel