Artvin'de Kamyon Dereye Düştü: Güvenlik Kamerasında Görüntüler Ortaya Çıktı

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Artvin'in Murgul ilçesinde bir kamyon, sürücüsünün aracını park ettikten sonra aniden hareket etmesi sonucu dereye düştü. Geçen hafta meydana gelen kazanın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Artvin'in Murgul ilçesinde kamyonun dereye düştüğü kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Kamyonunu temizlemek için ilçedeki akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, park ettiği aracından indi.

Aniden hareket eden kamyon, yıkama alanından alt kısımdaki dereye düştü.

Geçen hafta meydana gelen hasarlı kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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