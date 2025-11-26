Artvin'de İş Makinesi Yangını

ARTVİN'in Borçka ilçesinde yol çalışması sırasında yanan iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Demirciler köyü Mamanat mevkisinde yamaç alanda çalışmakta olan iş makinesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Operatör kendisini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen yangında alevler iş makinesi sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangın anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.