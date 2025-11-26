Haberler

Artvin'de İş Makinesi Yangını

Güncelleme:
Artvin'in Borçka ilçesinde bir iş makinesi, yol çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Operatörün son anda kendisini dışarı atmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde yol çalışması sırasında yanan iş makinesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Demirciler köyü Mamanat mevkisinde yamaç alanda çalışmakta olan iş makinesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Operatör kendisini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen yangında alevler iş makinesi sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangın anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
