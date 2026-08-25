Şavşat'ta yangın: İki ahşap ev kül oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında iki ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Erikli köyüne bağlı Agara Mahallesi'nde Zakir ve Süleyman Akaltun'a ait evlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evlerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA