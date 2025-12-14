Haberler

Yamaçtan kopan kaya, minibüse isabet etti

Yamaçtan kopan kaya, minibüse isabet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu, yamaçtan kopan bir kaya yolcu minibüsüne isabet etti. Minibüste hasar oluşmasına rağmen, şans eseri yaralanan olmadı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya yolda ilerleyen yolcu minibüsüne isabete etti. Araçta hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Artvin-Borçka kara yolunun İbrikli mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya düştüğü yolda ilerleyen sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen minibüse isabet etti. Kaya, ön koltuklarında 3 kişinin bulunduğu minibüsün tavanını parçalayarak yolcu koltuğu üzerine düştü. Araçta arka koltuklarda yolcu olmaması olası can kaybı ve yaralanmamın önüne geçti. Bir süre ulaşama kapanan yolda, ekipler önlem alarak iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Denizli'de filtre sistemi üretilen fabrikada yangın

Filtre sistemi üretilen fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title