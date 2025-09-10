Artvin'de Heyelan Ulaşımı Etkiledi

ARTVİN'in Hopa ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda, Rize- Artvin istikameti tek yönlü ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde sabah saatlerinde heyelan oldu. Yamaçtan akan irili ufaklı kaya ve taş parçaları Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize-Artvin yönünü ulaşıma kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım aksadı. Gelen ekipler iş makineleriyle yolu açmak için çalışma başlatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.