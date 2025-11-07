Artvin'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Karayolu Yeniden Açıldı
Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı karayolu, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.
Sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemalpaşa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki karayolunun Sarp Tüneli girişinde yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle karayolu yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin tünel girişinde yaptığı çalışmanın ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel