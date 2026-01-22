Haberler

Artvin'de heyelan; ev ve ahır yıkıldı

Artvin'de heyelan; ev ve ahır yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev ve ona bitişik ahır yıkıldı. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda yaralanan olmazken, ev ve ahır enkaza döndü.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev ve bitişiğindeki ahır yıkıldı.

Gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtaki kar tabakasının erimesiyle suya doyan toprak büyük bir gürültüyle kaydı. Metrelerce yükseklikten kayan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları Hamit Navdar'a ait boş olan ev ve ahırı yıktı. Heyelan nedeniyle yaralanan olmazken, ev ve ahır enkaza döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
Beşiktaş, Rafa Silva'ya veda etti

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isme veda edildi
Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu