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Artvin'de Din Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Artvin'de Din Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Artvin'de Vali Turan Ergün ve İl Müftüsü Mesut Harmancı'nın katılımıyla din hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi faaliyetler görüşüldü ve yeni din görevlilerine belgeleri takdim edildi.

Artvin'de din hizmetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Turan Ergün, İl Müftüsü Mesut Harmancı ve din hizmetleri görevlilerinin katıldığı toplantı, Gençlik Hizmetleri Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde il genelinde yapılacak faaliyetler görüşüldü, yürütülen din hizmetleri değerlendirildi.

Vali Ergün, göreve yeni başlayan din görevlilerine belgelerini sundu.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
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