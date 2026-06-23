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Derede kaybolan baba-oğulu arama çalışmaları 9'uncu gününde

Derede kaybolan baba-oğulu arama çalışmaları 9'uncu gününde
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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonetleriyle dereye düşen ve akıntıya kapılan baba Selahattin Kaya ile oğlu Mecit Kaya'yı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor. Ekipler, 15 kilometrelik hattı su altı ve kıyıdan tarıyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan Selahattin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları, 9'uncu gününde devam ediyor.

Olay, 14 Haziran'da Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarı ile Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa deniz polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. İncelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı.

DERE GÜZERGAHI TARANIYOR

Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmalarına 9'uncu gününde devam edildi. Dalgıç ekipleri, aracın dereye düştüğü noktadan Deriner Baraj Gölü'ne ulaştığı bölgeye kadar yaklaşık 15 kilometrelik hattı su altından detaylı şekilde tarıyor. Deriner Baraj Gölü içerisinde de Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hopa deniz polisi Kurbağa Adam ekipleri, dalış faaliyetlerini sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde ise AFAD personeli ile Şavşat Jandarma Komando ekipleri tarafından gözlemsel kıyı tarama çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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