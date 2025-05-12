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Artvin'de Bir İneğin Dördüz Doğumu Hayvanseverleri Şaşırttı

Artvin'de Bir İneğin Dördüz Doğumu Hayvanseverleri Şaşırttı
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir besicinin, dördüz doğuran ineği ile yaşadığı şaşkınlık ve sevgi dolu anlar aktarılıyor. Tatar çifti, hayvancılığın getirdiği mucizevi bir durumla karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir besicinin ineği dördüz doğurdu.

Kayaköy Haliçon Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hurşit ve Songül Tatar çiftine ait inek, yaklaşık 1,5 ay önce doğum yaptı.

İneklerinin dördüz doğurduğunu gören Tatar çifti, şaşkınlık yaşadı. Bir buzağının telef olduğu doğum sonrası kontrol edilen 3 buzağıda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşıldı.

Songül Tatar, AA muhabirine, daha önce 3 defa ikiz doğuran ineklerinin, bu yıl dördüz doğurduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktaran Tatar, "Daha önce ikiz doğuruyordu. Bu yıl dördüz doğurdu. Beklemiyorduk hiç. Bizim için mucize oldu. Doğum sonrası ineğimiz de az kalsın ölüyordu. Veteriner çağırdık kurtardık. Hiç dört tane doğuran inek duymamıştım. Televizyonlarda görüyorduk mucize diyorduk. Şimdi biz yaşadık." diye konuştu.

Buzağıların gayet sağlıklı olduğunu ifade eden Tatar, "15 gün kadar özenle baktık, besledik. Şimdi iyiler. Süt ve dana yemiyle besliyoruz. Hayvanları çok seviyorum. Bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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