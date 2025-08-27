Artvin'de Ayı Taksiye Saldırdı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yavrusu ile birlikte yiyecek arayan ayı, indiği köy yolunda seyir halinde olan taksiye saldırdı. Çizilen ve aynası çatlayan araçta hasar oluşurken, ayıların koşarak taksiye saldırma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kireçli köyüne taksisiyle yolcu taşıyan İrfan Öztürk, dün gece saatlerinde yolda önüne aniden yavrusu ile birlikte ayı çıkınca aracını durdurdu. Yiyecek arayışında olan ayılar, bir süre sonra koşarak araca yöneldi. Öztürk, araç içinden cep telefonuyla kayda aldığı ayıların yoldan çekilmesi için seslendi. Bu sırada panikleyen ayılar, aniden taksiye saldırdı. Araçtaki şoför ve yolcu, kısa süreli panik yaşarken, ormana yönlenen ayılar gözden kayboldu.

Yaşananları anlatan İrfan Öztürk, "Yolcu götürürken bir anda yolun kenarında ayı ve yavrusu belirdi. Biz araç içinden görüntülemeye çalıştık ve seslendik. Ancak ayı birden bize yönelerek araca saldırdı. Çok şükür kimseye zarar gelmedi, araçta çizikler oluştu" dedi.