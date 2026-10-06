Artvin'de asayiş ve güvenlik konuları Vali Ergün başkanlığındaki toplantıda görüşüldü

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Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki idare amirleri, güvenlik birimlerinin yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirleri başta olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik tedbirleri ve okul güvenliği konuları görüşüldü.

Kaynak: AA