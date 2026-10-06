Artvin'de asayiş ve güvenlik konuları Vali Ergün başkanlığındaki toplantıda görüşüldü

Artvin'de asayiş ve güvenlik konuları Vali Ergün başkanlığındaki toplantıda görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığındaki güvenlik toplantısında kentteki asayiş tedbirleri, kaçakçılık, uyuşturucu, düzensiz göç, trafik ve okul güvenliği ele alındı. Vali Ergün, kurumların işbirliğini vurgulayıp güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki idare amirleri, güvenlik birimlerinin yetkilileri ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Vali Ergün, güvenlik ve asayişin sağlanmasında tüm kurum ve birimlerin işbirliği içinde çalışmasının önemli olduğunu belirterek, güvenlik güçlerine ve ilgili kurumlara gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.
Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş tedbirleri başta olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele, asayiş, aranan şahıslar, düzensiz göç, trafik tedbirleri ve okul güvenliği konuları görüşüldü.