Artvin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Artvin'de düzenlenen toplantıda Vali Turan Ergün, il genelinde suç oranlarındaki düşüşü ve aydınlatma oranlarındaki artışı paylaştı. Operasyonlar sonucunda birçok kişi tutuklandı ve organize suçlarla ilgili önemli bilgiler verildi.

Artvin'de, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Turan Ergün, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025'te il genelinde suç oranlarında düşüş yaşandığını, aydınlatma oranlarının ise yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Vali Ergün, operasyonlarda 7 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtti.

Kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili verileri paylaşan Ergün, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 942 kişinin yakalandığını ifade etti.

Ergün, organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda bir suç örgütünün çökertildiğini ve mal varlığına el konulduğunu vurguladı.

Geçen yıl kette 223 kaçakçılık olayı meydana geldiğine işaret eden Ergün, gözaltına alınan 177 kişiden 1'inin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulandığını aktardı.

Gümrük kaçağı sigara, alkol, tütün ve benzeri ürünlere el konulduğunu belirten Ergün, Sarp Sınır Kapısı'nda da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yıl içinde 588 kaçakçılık olayının aydınlatıldığının altını çizdi.

Ergün, narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 50 operasyonda 35 kişinin tutuklandığını, 9 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yaklaşık 40 kilogram uyuşturucu madde, 648 sentetik ecza ve 17 bin 909 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sarp Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 6 uyuşturucu olayı aydınlatıldı. Bu operasyonlarda 274,5 kilogram metanfetamin, 310 kilogram uyuşturucu madde içeren gıda ve 9,3 kilogram esrar ele geçirildi."

Vali Ergün, düzensiz göçle mücadele kapsamında 35 kişinin tutuklandığını, 78 operasyonda tespit edilen 382 düzensiz göçme ise nin sınır dışı edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
