Artvin'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.