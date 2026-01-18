Artvin'de 6 katlı binada yangın
Hopa ilçesindeki 6 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi, yaralanan olmadı ancak dairede hasar oluştu.
ARTVİN'in Hopa ilçesinde 6 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, dün gece saatlerinde ilçenin Ortahopa Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler tüm daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenin ise elektrik kontağı kaynaklı olduğu belirlendi.
HABER-KAMERA: ARTVİN,