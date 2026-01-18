Artvin'de 6 katlı binada yangın

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 6 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde ilçenin Ortahopa Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler tüm daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenin ise elektrik kontağı kaynaklı olduğu belirlendi.

HABER-KAMERA: ARTVİN,