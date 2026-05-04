Artvin'de 31 Aralık'ta Çığ Altında Kalan Çoban Bülent Gezer'i Arama Çalışmaları Sürüyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'i aramak üzere iki gün önce yeniden başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı, köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti. Çalışmalara bugün tekrar başlandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kaybolmuştu. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları iki gün önce yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA
