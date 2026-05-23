Öğrencilerin fiziksel gelişimine 'barfiks sistemi' desteği

ARTVİN'de öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek ve okul bahçelerini daha aktif yaşam alanlarına dönüştürmek amacıyla başlatılan 'Yumuşak Zemin Üzerine Barfiks Sistemi Projesi' ile okul bahçelerine barfiks sistemleri kuruluyor. İl genelinde 100 okulda uygulanması planlanan çalışmanın ilk etabında 50 okulun bahçesine spor istasyonları yerleştirildi.

Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim Spor Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda hayata geçirilen 'Yumuşak Zemin Üzerine Barfiks Sistemi Projesi' kapsamında öğrencilerin yaş ve fiziksel özelliklerine uygun 3 kademeli barfiks direkleri kauçuk zemin üzerine kuruldu. İlk etapta 50 okulun bahçesinde kurulan, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kullanımına uygun şekilde tasarlanan spor istasyonlarının il genelinde 100 okulunun bahçesine kurularak öğrencilerin vücut gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

'ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK'

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okul bahçelerini yalnızca teneffüs alanı olmaktan çıkarıp öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlayan yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Eğitim şehri güzel Artvin'imizde çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu büyümesi için okul için alanlarda olduğu kadar okul dışı alanları çocuklarımızın etkinlik yapacağı alanlara dönüştürmeye çalışıyoruz. Artvin'deki okullarımızın bahçelerinde barfiks araçlarının olmadığını gördük. Buna yönelikte bir çalışma başlattık. Barfiksi seçmemizin de bir nedeni var, günümüzde çocuklar oturarak ders çalıştığı ve oyunlar oynadığı için günün önemli bölümünü masa başında geçiriyor. Çocuklarda kamburluk riski oluşuyor. Bu spor bölümü de vücudun tamamen gelişimine, barfiks hareketleriyle omurga ve kas sistemini direk etkiliyor. Riski azaltmış oluyoruz. İlimizde 100 okulun bahçesine barfiks sistemini kuruyoruz. İlk etapta 50 okulu planladık, hızla kuruluyor. Tüm okul bahçesinde çocukların gelişimine katkı sunacak barfiks sistemleri oluşturuyoruz" diye konuştu.Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı Başkan Yardımcısı Nuray Gencay da mart ayında imzalanan protokol kapsamında projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Böyle bir hizmete vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Desteklerimizi devam ettireceğiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'HAREKET EDİP, STRES ATIYORUZ'

Öğrencilerden Emre Avara, okulda ders yoğunluğu nedeniyle günün büyük bölümünü oturarak geçirdiklerini belirterek, "Okulumuz adına çok iyi oldu. Sürekli ders çalışmaktan omuzlarımız ve sırtımız ağrıyordu. Teneffüslerde yapacak çok fazla etkinlik olmuyordu. Kurulan barfiks direkleri sayesinde hem hareket ediyoruz hem de biraz stres atıyoruz. Okul bahçesinde böyle bir alanın olması bizi mutlu etti" diye konuştu.Öğrenci Gökhan Can Ülker ise barfiks sistemlerinin hem eğlenmelerini hem de fiziksel gelişimlerini desteklediğini ifade ederek, "Kaslarımızı geliştirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda vücut esnekliğini korumamıza da katkı sağlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı