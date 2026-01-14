Haberler

AÇÜ bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak

AÇÜ bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak
Artvin Çoruh Üniversitesi, TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi kurarak, gençlerin tasarım ve üretim yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. 30 milyon liralık bütçeye sahip proje ile Artvin, teknoloji alanında önemli bir adım atacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, TÜBİTAK 403 Bilim Merkezi ve Atölye Destek Programı kapsamında üniversite bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacağını bildirdi.

Prof. Dr. Aydın, AÇÜ Senato salonunda yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından desteklenen Milli Teknoloji Atölyesi projesinin, Artvin'in bugüne kadar aldığı en kapsamlı teknoloji yatırımlarından biri olduğunu dile getirdi.

TÜBİTAK'ın 4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Çağrısı kapsamında hazırladıkları projenin 30 milyon liralık bütçeyle destek almaya hak kazandığını ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu projeyi sadece bir bina, bir atölye, bir laboratuvar olarak görmüyoruz. Bu proje üreten Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, teknolojiyle büyüyen Türkiye'nin Artvin'deki somut karşılığıdır. Kuracağımız Milli Teknoloji Atölyesi çocuklarımızın hayal kurduğu, gençlerimizin tasarladığı, öğrencilerimizin ürettiği, öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin yol gösterdiği canlı bir teknoloji üssü olacaktır. Burada gençlerimiz sadece izleyen ya da tüketen olmayacak tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişecek"

Sözleşmenin imzalanmasının ardından en geç 12 ay içinde atölyeyi faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Aydın, atölyenin Artvin'in eğitim ve teknoloji altyapısına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'de bu ölçekte atölyeler kuran üniversite sayısının az olduğuna dikkati çeken Aydın, projeyle birlikte TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar için hazırlık, teknik eğitimler, seminerler yapılabileceğini sözlerine ekledi.

