Artvin-Cehennem Deresi Kanyonu'nda kara leylek dronla görüntülendi

ARTVİN'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda doğada nadir rastlanan karaleylek dronla görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu'nda nadir rastlanılan karaleylek görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kanyon içerisindeki sarp kayalıklar arasında yer alan bir mağarada dinlenen karaleylek dronla görüntülendi. Türkiye'yi üreme, Karadeniz'in iç kesimlerini ise göç yolu olarak kullanan göçmen türün, Artvin'in zorlu habitatında kendine güvenli bir sığınak bulduğu, oldukça hassas ve ürkek olan karaleyleğin bir mağarada dinlenirken bu kadar net görüntülenmesinin son derece nadir ve değerli olduğu belirtildi.Zengin yaban hayatıyla bilinen ve kaya kartalı ile sakallı akbaba gibi nadir türlere ev sahipliği yapan Cehennem Deresi Kanyonu, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları tarafından rağbet görüyor.

Haber: Fatih TÜYSÜZ - KAMERA: /ARDANUÇ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı