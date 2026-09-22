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Artvin Ardanuç'ta kızıl akbaba yavruları uçuşa hazırlanırken dronla görüntülendi

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Artvin Ardanuç'ta kızıl akbaba yavruları uçuşa hazırlanırken dronla görüntülendi
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Artvin Ardanuç'taki Cehennem Deresi Kanyonu'nda yuva yapan kızıl akbaba yavrularının uçmaya hazırlandığı anlar dronla görüntülendi. Geçen aylarda yavruyken kayda alınan akbabaların büyüdüğü ve kayalıklar üzerinde kanatlarını açarak uçuşa hazırlandığı görüntülere yansıdı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde Cehennem Deresi Kanyonu'nun sarp kayalıklarına yuva yapan kızıl akbaba yavrularının uçmaya hazırlandığı anlar dronla görüntülendi.

Cehennem Deresi Kanyonu'ndaki sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçen kızıl akbaba ailesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Şerafettin Altunsoy tarafından görüntülendi. Geçen aylarda henüz yavruyken kayda alınan akbabaların, büyüdüğü ve bu kez kayalıklar üzerinde kanatlarını açarak uçuşa hazırlandığı anlar dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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