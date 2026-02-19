Artuklu'da Toplantı ve Gösteri Yerleri Belirlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, miting alanı, dağılma güzergahı ile afiş ve pankartların asılacağı yerlerin belirlendiği bildirildi.

Yenişehir bölgesinde toplanma yeri olarak Yenişehir Mahallesi Kültür Caddesi PTT binası önündeki Kültür Caddesi Kavşağı olacağı kaydedilen açıklamada:

"Yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareketle Kültür Caddesi'ni takiben Barış Caddesi kesişiminden Vali Ozan Caddesi istikametine devam ederek, miting alanına intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi. Miting alanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı içindeki boş alan, dağılma güzergahı da Vali Ozan ve Kültür caddeleri olarak belirlenmiştir."

Açıklamada, afişlerin yasal çerçevede belediyeye ait ilan ve reklam panolarına, pankartların ise yürüyüş güzergahı ve mitin alanına asılabileceği belirtildi.

Akbağ Mahallesi bölgesinde ise toplanma yerinin Diyarbakır yolu-Artuklu Üniversitesi Kavşağı'ndaki Artuklu Kapalı Spor Salonu'na ulaşım sağlayan akaryakıt istasyonunun batısındaki yol olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yürüyüş güzergahı, toplanma yerinden hareket ile Artuklu Kapalı Spor Salonu'na ulaşımı sağlayan yolu takiben Artuklu İlçesi Kapalı Spor Salonu önündeki boş alana intikal ettirilerek yürüyüşün sona erdirilmesi. Miting alanı, Diyarbakır yolu Artuklu Üniversitesi Kavşağı'ndaki Artuklu Kapalı Spor Salonu önündeki boş alan. Dağılma güzergahı olarak, Artuklu Kapalı Spor Salonu önündeki boş alandan Artuklu şehir merkezine doğru ulaşımı sağlayan yolu takiben dağılımların sağlanması."

Afişlerin yasal çerçevede belediyeye ait billboard, ilan ve reklam panolarına, pankartların ise miting alanına asılabileceği vurgulandı.