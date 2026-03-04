Haberler

Mardin'de Artuklu Belediyesi, duyarlılık ve sorumluluk gösteren temizlik personelini ödüllendirdi

Mardin'in Artuklu ilçesinde, temizlik personeli Emin Acabey ve Feyzullah Tulga, sabah namazı vaktinde görevlerini yerine getirirken ödüllendirildi. Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, çalışanlara teşekkür ederek hediye takdim etti.

Mardin'de Artuklu Belediyesi, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan temizlik personelini ödüllendirdi.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, ilçe temizliği için her gün gün ağarmadan mesaiye başlıyor.

Bu kapsamda sabah namazı vaktinde görev başında olan personelden Emin Acabey ve Feyzullah Tulga da çöp kamyonu ile Yalım Mahallesi'ne geçti.

Bu sırada Tulga, yol kenarına serdiği karton üzerine koyduğu seccadesiyle namaz kılarken, Acabey de çöp konteynerlerini özveriyle kamyona boşaltmaya devam etti.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, temizlik personeli Acabey ve Tulga'yı makamında ağırlayarak kendilerine teşekkür etti ve seccade ile saat hediye etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
