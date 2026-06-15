Artovalı öğrenciler kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı

Artova Altınova İlkokulu Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gelenekten Geleceğe Adımlar" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Tokat merkezde düzenlenen kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı.

Program çerçevesinde öğrenciler, Tokat'ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, şehrin önemli tarihi mekanlarını rehberler eşliğinde ziyaret etti. Gezi kapsamında ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi ile Biyoçeşitlilik Müzesi gezilerek öğrencilere bilim, teknoloji ve doğa alanlarında farkındalık kazandırıldı.

Öğrenciler, Milli Teknoloji Atölyesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, Biyoçeşitlilik Müzesi'nde bölgenin zengin doğal yaşamını yakından inceleme imkanı buldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Servet Kablan ve atölye bünyesinde faaliyet gösteren kulüp öğrencileri, Artova ilçesinde bir araya geldi. Düzenlenen program kapsamında Altınova İlkokulu, Altınova Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve lise öğrencilerine Milli Teknoloji Atölyesi'nin faaliyetleri tanıtıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle dron teknolojileri ve uygulamalı dron gösterileri büyük beğeni topladı. Öğrenciler, dronların çalışma prensipleri hakkında bilgi edinirken teknolojiyi deneyimleme fırsatı da buldu.