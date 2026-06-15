Haberler

Artovalı öğrenciler kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı

Artovalı öğrenciler kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artova Altınova İlkokulu’nun 'Gelenekten Geleceğe Adımlar' etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Tokat’ın tarihi mekanlarını gezdi, üniversitedeki Milli Teknoloji Atölyesi ve Biyoçeşitlilik Müzesi’ni ziyaret ederek bilim ve doğa alanında farkındalık kazandı. Ayrıca dron gösterileri büyük ilgi gördü.

Artova Altınova İlkokulu Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gelenekten Geleceğe Adımlar" etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Tokat merkezde düzenlenen kültürel ve bilimsel gezi programına katıldı.

Program çerçevesinde öğrenciler, Tokat'ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, şehrin önemli tarihi mekanlarını rehberler eşliğinde ziyaret etti. Gezi kapsamında ayrıca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi ile Biyoçeşitlilik Müzesi gezilerek öğrencilere bilim, teknoloji ve doğa alanlarında farkındalık kazandırıldı.

Öğrenciler, Milli Teknoloji Atölyesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, Biyoçeşitlilik Müzesi'nde bölgenin zengin doğal yaşamını yakından inceleme imkanı buldu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Servet Kablan ve atölye bünyesinde faaliyet gösteren kulüp öğrencileri, Artova ilçesinde bir araya geldi. Düzenlenen program kapsamında Altınova İlkokulu, Altınova Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve lise öğrencilerine Milli Teknoloji Atölyesi'nin faaliyetleri tanıtıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, özellikle dron teknolojileri ve uygulamalı dron gösterileri büyük beğeni topladı. Öğrenciler, dronların çalışma prensipleri hakkında bilgi edinirken teknolojiyi deneyimleme fırsatı da buldu.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye'de bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak

CHP'de Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı

EGM düğmeye bastı! Binlerce polisi ilgilendiren değişiklik
Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu: Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Genç polis memurundan acı haber geldi
Etiyopya'da facia: Otobüs 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 28 kişi öldü

Başkente giden otobüs uçuruma yuvarlandı
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış

Şok yenilgi sonrası ezber bozan sözler: Bana göre...
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir

25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı