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Tokat'ta geçen yılki depremlerde zarar gören minare kontrollü olarak yıkıldı

Tokat'ta geçen yılki depremlerde zarar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
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Tokat'ın Artova ilçesinde geçen yılki depremlerde zarar gören Merkez Camisi'nin minaresi, AFAD ve Çevre Müdürlüğü kararıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yerine yenisinin yapılacağı bildirildi.

Tokat'ın Artova ilçesinde geçen yılki depremlerde zarar gören minarenin yıkımı, kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Sulusaray ilçesi merkezli 18 Nisan 2024'te meydana gelen 4,7, 4,1 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Artova Merkez Camisi'nin minaresinin AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıkımına karar verildi.

İl Özel İdaresi ekiplerince minarenin yıkımı, kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Yıkılan minarenin yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel
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