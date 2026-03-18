Tokat'ın Artova ilçesindeki evlerde "bayram çöreği" geleneği yaşatılıyor

Tokat'ın Artova ilçesinde, bayramlar için geleneksel çörek yapma geleneği sürdürülüyor. Kadınlar, mahalle ve köy fırınlarında bayram çöreklerini hazırlamak için bir araya geliyor ve bu gelenek nesilden nesile aktarılıyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde bayramlar için çörek yapma geleneği sürdürülüyor.

Artova'da bayramlara 1 hafta kala mahalle ve köy fırınlarında bir araya gelen kadınlar, arife günü akşamına kadar bayram çöreği yapıyor.

Kadınlardan Zeynep Eroğlu, AA muhabirine, bayram çöreği yapımının yıllara dayanan adetleri olduğunu söyledi.

Artova ilçesindeki evlerde bayramlarda çöreğin mutlaka yapıldığını belirten Eroğlu, "Sadece cenaze olursa yapılmaz. Dedelerimizden, ninelerimizden kalan bir gelenek. Bayramlarda her evde bayram çöreği yapılır. Aileler nüfusuna göre yapar. Az nüfuslu aileler daha az, kalabalık aileler daha fazla çörek yapar." dedi.

Bayramlarda her sofrada bayram çöreğinin yer aldığını anlatan Eroğlu, "İlçemize dışardan gelenlere de çöreklerimizden ikram ediyoruz. Ekşi hamurdan özenle yoğuruyoruz, açıyoruz ve yağlıyoruz. Yani çörek olmazsa olmazımız. Ben annemlere yardıma geldim ama komşularımla da yaparız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
