ARTOS DAĞI'NDA SNOWBOARD

VAN'da 2 arkadaş Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine tırmanıp, snowboard yaparak indi.

Van'da yaşayan Mehmet Zeki Siyahtaş ile Şahabettin Gün, snowboard yapmak için Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine tırmandı. Yaklaşık 4,5 saatlik zorlu tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaşan ikili, bir süre Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izleyip ardından da snowboard ile adrenalin dolu bir iniş yaptı.

Zeki Siyahtaş, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Burada müthiş bir manzara ve bir doğa var. Güzel bir gün ve güzel bir tırmanış oldu. En güzel tarafı da snowboard ile inmek. Anlatılmaz bir güzellik ve adrenalin dolu bir iniş oluyor. Tabii bunu yıllardır snowboard yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz? dedi. (DHA)

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Hakan SARI/VAN (DHA)-