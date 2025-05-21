Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Doğal Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Doğal Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ziyaretçilerini doğal güzellikler ile buluşturuyor. Yılın bu döneminde şelalelerin aktığı ve renkli çiçeklerin açtığı park, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, parkın Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle doğal güzellikleri keşfetmek isteyenleri ağırlıyor.

Kent merkezine 60 kilometre mesafede, 3 bin 331 metre yükseklikteki Abdal Musa tepesinin eteklerinde yer alan tabiat parkı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Yılın bugünlerinde şelalelerin çağladığı, çiçeklerin adeta renk cümbüşü sunduğu tabiat parkı, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüyüş gerçekleştiren İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki, AA muhabirine, tabiat parkının Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

Tabiat parkında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getiren Balki, "Çok keyif aldık, çok güzeldi. Milli parkımızda göllerimiz, endemik bitki türleri mevcut. Şu anda göllerin bir kısmı da buz tutmuş vaziyette. Çok güzel doğa, çok güzel bir coğrafya var." dedi.

Balki, bölgede adeta yaz ve kış ayını bir arada yaşadıklarını dile getirerek, Yine yürüdüğümüz alanların bir kısmı kar altında diyebilirim. Bir taraftan sıcak bir taraftan karın sağlamış olduğu muhteşem bir keyif var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
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