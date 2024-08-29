Arsuz'da evin içine giren yılan itfaiye tarafından doğaya salındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin içerisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı. Karaağaç Mahallesi'ndeki evine yılan girdiğini gören ikamet sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir evin içerisine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanıp doğaya salındı.
Karaağaç Mahallesi'ndeki evine yılan girdiğini gören ikamet sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.