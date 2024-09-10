Arsuz'da çıkan yangınlar söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Gökmeydan ve Gözcüler mahallelerindeki otluk alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Ekipler, alanlarda soğutma çalışması gerçekleştirdi.