Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, ilçe genelindeki incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Hizmetlerinde halkın ihtiyaç ve taleplerini esas aldıklarını belirten Başkan Güven, "Geçirdiğimiz deprem felaketi nedeniyle planlanan projelerimiz ve Arsuz halkına yapacağımız hizmetler aksamıştır. Her şeye rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, ilçe genelindeki incelemelerine ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Hizmetlerinde halkın ihtiyaç ve taleplerini esas aldıklarını belirten Başkan Güven, "Geçirdiğimiz deprem felaketi nedeniyle planlanan projelerimiz ve Arsuz halkına yapacağımız hizmetler aksamıştır. Her şeye rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Karaağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Asaf Güven, hem mahallede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri not aldı.

Başkan Güven, "Arsuz ilçemizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetmeye devem ediyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan biri sosyal belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleşirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşehrilerimizin görüşlerini alıyoruz. Fakat geçirdiğimiz deprem felaketi nedeniyle planlanan projelerimiz ve Arsuz halkına yapacağımız hizmetler aksamıştır. Her şeye rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.