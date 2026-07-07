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Kars'ta sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde şiddetli sağanak sonucu meydana gelen selde Tepecik, Polat ve Telek köylerinde evler su altında kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tepecik, Polat ve Telek köylerinde şiddetli sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Selden en fazla etkilenen Tepecik köyünde bazı evleri su basarken, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine köye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Özel İdaresi ekipleri ayrıca mahsur kalan bazı hayvanları da ahırlardan çıkararak güvenli bölgeye aldı.

Sel sularına gömülen bazı araçlar kullanılamaz hale gelirken, köylerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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