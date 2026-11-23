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Arnavutluk'ta etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar, başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Terasa Havalimanı'ndaki uçuşları olumsuz etkiledi.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Enea Karakaçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tiran'da etkisini artıran yağmur ve şiddetli rüzgarın hava trafiğini sekteye uğrattığını belirtti.

Tiran Uluslararası Rahibe Terasa Havalimanı'ndaki uçuşların mevcut hava durumundan olumsuz etkilediğini ifade eden Karakaçi, rüzgar nedeniyle Havalimanına iniş yapamayan bazı uçakların, alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Karakaçi, kötü hava koşullarının son saatlerde ülke genelinde etkili olduğunun altını çizdi.

Yağış ve rüzgarın ülke genelinde elektrik arızalarına da yol açtığını duyuran Karakaçi, kara yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşandığını belirterek ülkede toplam 52 elektrik dağıtım hattının devre dışı kaldığını kaydetti.

Bazı bölgelerde kar yağışının görüldüğü Arnavutluk'ta, olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA