Arnavutluk'ta Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Yüzlerce kişi başkentteki İskenderbey meydanında bir araya gelirken, ardından "Milletin Şehitleri" bulvarında yürüyüş gerçekleştirerek Ukrayna'ya olan desteklerini ifade etti.

Gösteriye Arnavutluk'ta yaşayan Ukraynalılar da katılırken, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay, Ukrayna'nın Tiran Büyükelçisi Volodymyr Shkurov, ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim ve diğer yetkililer de destek gösterisinde yer aldı.

Katılımcılar ellerindeki Ukrayna ve Arnavutluk bayraklarıyla temel insan haklarının, yaşam ve barışın savunulması mesajlarını iletti.

Tiran Belediye Başkanı Veliay, burada yaptığı konuşmada, Tiran'ın Ukrayna ile birlikte olduğunu söyleyerek, "Bugün gördüğüm medeniyetle, dayanışma ile Tiran hiç olmadığı kadar Avrupalı olmuştur. Burada olmak için yaptıklarını bırakan her birinizle gurur duyuyorum." dedi.

Ukraynalı Büyükelçi Shkurov ise Rusya'nın sadece Ukrayna'yı tehdit etmediğini, "insanlık dışı zulmüyle, bu nefretinin tüm demokratik dünyaya yönelik olduğunu" söyledi.

Ukrayna ile Ukraynalıları temsil etmekten duyduğu gururu dile getiren Shkurov, "Tüm medeni dünyaya, gerekli silahları Ukrayna'ya transfer etmek, Rusya'ya enerji, ulaşım ve ekonomik ambargolar gibi mümkün olan en ağır yaptırımları uygulamak için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da katılımcılara görüntülü mesaj gönderdi.

Arnavutluk daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamış, Ukrayna halkıyla dayanışmasını ifade etmişti. Aynı şekilde Rusya'ya yaptırımlar uygulama konusunda Avrupa Birliği (AB) ile aynı safta yer almıştı.